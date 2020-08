Biden: Trump giver næring til vold i vores storbyer

Biden fordømmer volden under demonstrationer i USA. Han siger Trump har polariseret landet.

Den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden langer hårdt ud efter præsident Donald Trump i en tale mandag i delstaten Pennsylvania.

Biden fordømmer volden under de mange demonstrationer i USA i den seneste tid, og han mener, at Trump har skylden, fordi han har polariseret USA.

- Trump ønsker ikke at kaste lys over en sag, men vil øge temperaturen. Han giver næring til vold i vores storbyer, siger Biden om præsidenten i Pittsburgh mandag.

Biden kritiserer også i hårde toner dem, som har været voldelige, antændt brande og deltaget i plyndringer.

- De har slet og ret brudt loven. Og det, som de gør, burde blive retsforfulgt. Vi skal ikke sætte ild til ting, men bygge op, siger han og anklager Trump for at være en del af problemet.

- Vores præsident vil have dig til at leve i frygt. Han slår sig på at være præsident for orden. Det er han ikke, og han har hidtil ikke været en del af løsningen. Han er en del af problemet, siger den 77-årige demokrat.

Bidens besøg i Pennsylvania - en vigtig svingstat, der hjalp Trump til magten i 2016 - markerer en usædvanlig rejse væk fra demokratens hjem i Delaware, hvor han har ført sin kampagne fra siden marts, hvor coronavirus for alvor brød ud i USA.

Bidens kampagne har antydet, at Biden forventes at rejse mere rundt mellem delstaterne, som valget den 3. november nærmer sig.

Både Trump og vicepræsident Mike Pence skal besøge Pennsylvania senere denne uge.

Trump har også planlagt et besøg i svingstaten Wisconsin, nærmere bestemt Kenosha, der har været præget af store uroligheder og voldelige demonstrationer.

Søndag bad viceguvernør i Wisconsin, Mandela Barnes, Trump om at blive væk.

Da Trump accepterede sin nominering som Republikanernes præsidentkandidat i sidste uge, talte han om at "beskytte lovlydige amerikanere" mod "voldelige anarkister, urostiftere og kriminelle".

Denne retorik mener Barnes vil hælde benzin på bålet for nye uroligheder. Trump forventes fortsat at besøge Kenosha tirsdag.

/ritzau/Reuters