Biden: Trump skal råbe op om undertrykkelse i Hviderusland

Joe Biden støtter prodemokratisk bevægelse i Hviderusland og stikker til Trump for ikke at gøre det samme.

USA's præsident, Donald Trump, burde klart og tydeligt sige fra over for den hviderussiske præsident Lukasjenko og åbent vise opbakning til den prodemokratiske bevægelse i det østeuropæiske land.

Det mener Joe Biden, der er Trumps udfordrer ved det amerikanske præsidentvalg i november.

- Præsident Trump nægter at sige fra over for Lukasjenkos handlinger eller tilbyde sin personlige støtte til den prodemokratiske bevægelse, udtaler Biden i en mail sendt til nyhedsbureauet Reuters.

Over 12.000 personer er blevet anholdt i Hviderusland, og hundredvis er fortsat fængslede siden et omstridt valg 9. august.

Her blev præsident Aleksandr Lukasjenko genvalgt og udråbt som en suveræn vinder med omkring 80 procent af stemmerne.

Men oppositionen i landet beskylder Lukasjenko for valgfusk og kræver hans afgang.

Siden valget har der været store demonstrationer i hovedstaden Minsk og andre byer, hvor det ofte er kommet til sammenstød mellem tilhængere af oppositionen og sikkerhedsstyrker.

Joe Biden, der i otte år var USA's vicepræsident og også har været formand for Senatets udenrigsudvalg, forlanger, at Hviderusland løslader ledende oppositionspolitikere, som ifølge ham er "politiske fanger, og udskriver et nyt valg.

- En præsident, der af frygt skjuler sig for sine egne borgere og nægter at acceptere folkets vilje, er en svag, ikke-legitim autokrat, og ikke en stærk leder, siger Biden.

USA, Storbritannien og Canada ventes snart at indføre sanktioner rettet mod enkeltpersoner i Hviderusland, har kilder oplyst til Reuters.

Det skyldes en vurdering fra de tre landes regeringer om, at der blev fusket med præsidentvalget i august, samt at der er begået overgreb mod fredelige demonstranter.

Onsdag i denne uge meddelte den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), at Danmark i lighed med andre EU-lande nægter at anerkende Lukasjenko som præsident for Hviderusland.

- Lukasjenko hører ikke hjemme i et præsidentpalads. Han hører hjemme på EU's sanktionsliste, sagde Kofod ifølge Berlingske.

Den 66-årige Lukasjenko har været ved magten siden 1994.

/ritzau/Reuters