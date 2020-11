Biden udnævner kampagneleder til vicestabschef

Der skal i alt udpeges 4000 personer til den nye Biden-administration i Washington.

Demokraten Joe Biden har sat navn på flere af de personer, som kommer til at indgå i hans nærmeste sfære i Det Hvide Hus.

Den kommende præsident har meddelt, at hans vicestabschef bliver den 44-årige kampagneleder Jen O'Malley Dillon. Hun skrev historie som den første kvindelige kampagneleder bag en valgsejr.

Den første store udnævnelse kom torsdag i sidst uge, da det blev offentliggjort, at Biden har valgt Ron Klain til den vigtige rolle som stabschef i Det Hvide Hus på 1500 Pennsylvania Avenue i Washington.

Den 59-årige Ron Klain har tidligere været stabschef for både vicepræsident Al Gore og Joe Biden. Han er godt forankret i partitoppen og vant til at arbejde i Det Ovale Værelse.

Også nøglepersonen i Bidens valgkampagne, Cedric Richmond, kommer med i magtens inderkreds. Richmond, som repræsenterer Louisiana og New Orleans i Repræsentanternes Hus, har tidligere ledet Kongressens sorte parlamentsgruppe.

I Bidens nærmeste kreds indgår desuden juristen Mike Donilon. Han var også rådgiver for Biden i hans tid som vicepræsident i årene 2009–2017.

Biden får også juristen Steve Ricchetti som rådgiver. Ricchetti var allerede i Det Hvide Hus i Bill Clintons præsidentperiode.

Juristen Dana Remus, som har en baggrund på de to topuniversiteter Harvard og Yale, bliver også en del af inderkredsen. Hun er en nær ven af ekspræsident Barack Obama, som viede hende og hendes mand.

Biden, som fylder 78 år på fredag, skal først vælge en ny regering senere, da de enkelte ministre skal godkendes af Senatet.

Der skal udpeges 4000 nye medlemmer af den kommende Biden-administration. Det gælder både dem, som skal have ansvaret for de forskellige departementer og stillinger i Det Hvide Hus og i føderale kontorer.

En rød tråd i planlægningen er Bidens ønske om at "sammensætte det mest alsidige og inkluderende persongalleri i en amerikansk regering nogensinde". Det har Biden tidligere sagt til The New York Times.

Barack Obama fyrede fem stabschefer, mens Donald Trump indtil nu har haft fire.

/ritzau/Reuters