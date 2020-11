Biden udpeger mangeårig rådgiver Ron Klain til stabschef

Juristen Ron Klain har stor erfaring i amerikansk politik og arbejdede første gang for Joe Biden i 1989.

Joe Biden har peget på sin mangeårige rådgiver Ron Klain som ny stabschef.

Det bekræfter Ron Klain selv på Twitter natten til torsdag dansk tid.

- Jeg er beæret over den kommende præsidents tillid, og jeg vil give alt, hvad jeg har, for at lede et talentfuldt og mangfoldigt hold i Det Hvide Hus under Biden og Harris, skriver han med henvisning til Joe Biden og Kamala Harris.

Dermed får den 59-årige Klain en af de mest magtfulde stillinger i Det Hvide Hus.

Demokraten Ron Klain er uddannet jurist fra Harvard University og arbejdede første gang for Joe Biden i 1989, da den nyvalgte præsident var senator og Klain nyuddannet jurist.

Klain var også stabschef for Joe Biden fra 2009 til 2011, da Biden var vicepræsident under præsident Barack Obama.

The New York Times beskriver Klain som en advokat med "stor erfaring" i amerikansk politik blandt andet som rådgiver for Barack Obama, ligesom at Klain har siddet i mange bestyrelser.

Ron Klain er i flere måneder blevet anset som det mest sandsynlige valg som Bidens stabschef.

Han er ifølge The New York Times kendt for at have nerver af stål og en skarp humor, som han ofte har ladet gå ud over præsident Donald Trump på Twitter.

Under coronapandemien har Klain været en åbenmundet kritiker af Trumps indsats mod virusset.

I 2014 udnævnte daværende præsident Barack Obama Ron Klain som Det Hvide Hus' koordinator for ebola-indsatsen i det vestlige Afrika.

The New York Times peger på, at valget af Klain ses som et tegn på, at Joe Biden agter at sætte sin lid til en lille kreds af Washington-insidere, som har stået ved den nyvalgte præsidents side i årevis.

Ron Klain ses ifølge CNN som en af Joe Bidens mest betroede kampagnerådgivere.

Klain har også tidligere været stabschef for vicepræsident Al Gore under daværende præsident Bill Clinton fra 1995 til 1999.

/ritzau/