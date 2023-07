Biden udpeger USA's første kvindelige chef for søværnet

USA kan fredag begynde at skrive historie, efter at landets præsident, Joe Biden, har udpeget admiral Lisa Franchetti som landets første kvindelige chef for søværnet nogensinde.

Franchetti, som indtil nu har siddet i ledelsen for søværnet i USA, vil desuden med Senatets accept blive den første kvinde til nogensinde at stå i spidsen for en af de seks grene, som udgør det amerikanske militær.

Bidens beslutning kommer som lidt af en overraskelse for iagttagere.

Embedsmænd fra landets forsvarsministerium, Pentagon, havde i vid udstrækning regnet med, at det var admiral Samuel Paparo, som står i spidsen for søværnets operationer i Stillehavet, der skulle løbe med udpegelsen fra Biden.

Paparo er en bredt respekteret embedsmand i det amerikanske forsvar og har blandt andet erfaring fra sin rolle som øverstbefalende for søværnets afdeling i Sydkorea.

I en udtalelse fra Det Hvide Hus understreger præsidenten Franchettis 38 års erfaring.

- Igennem hele sin karriere har admiral Franchetti demonstreret vidtgående ekspertise på både den operationelle og politiske arena, skriver Biden.

Ledende stillinger i det amerikanske militær skal godkendes af Senatet, det ene af de to kamre i Kongressen i USA.

Får Franchetti godkendelsen bliver hun den første kvinde til at blive en del af Sammenslutningen af Stabschefer, som rådgiver præsident Joe Biden om militære anliggender.

Sammenslutningen af Stabschefer består af ledere af de seks grene af det amerikanske militær: Søværnet, flyvevåbnet, hæren, marinekorpset, hjemmeværnet og agenturet for militære operationer i rummet, USSF.

Godkendelser i Senatet er som regel noget nær ceremonielle, men Biden kan rende ind i problemer, efter at den republikanske senator Tommy Tuberville har blokeret for godkendelser på grund af en tvist med forsvarsministeriet om tjenestegørende, som forlader deres baser for at få en abort.

Biden har kritiseret Tuberville for blokaden, som har ramt det amerikanske militær hårdt.

- Det, som senator Tuberville gør, er ikke bare forkert - det er farligt, sagde Biden i en udtalelse.

- Han spiller hasardspil med vores evne til at sikre, at det amerikanske militær forbliver den stærkeste kampstyrke i verdenshistorien. Og hans republikanske kolleger i Senatet ved det.

/ritzau/Reuters