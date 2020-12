Biden udtrykker dyb bekymring over omsiggribende hackerangreb

Stort hackerangreb omfatter også USA's energiministerium. Flere dele af regeringen har været ramt siden marts.

USA's kommende præsident, Joe Biden, udtrykker torsdag "dyb bekymring" over det omfattende hackerangreb, som har ramt en lang række amerikanske ministerier.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Foreløbig har det været fremme, at hackere har fundet en bagdør til at overvåge mails i blandt andet de amerikanske finans-, forsvars- og handelsministerier.

Den amerikanske cybersikkerhedsstyrelse, Cisa, siger endda, at flere dele af regeringsapparatet har været under angreb "siden mindst marts", skriver dpa.

- Min administration vil gøre cybersikkerhed til en topprioritet på alle regeringsniveauer - og det vil have absolut øverste prioritet at håndtere dette brud på sikkerheden, siger Biden ifølge AFP.

Torsdag er flere ministerier blevet en del af skandalen.

Mediet Politico skriver på baggrund af anonyme kilder, at et agentur med ansvar for vedligeholdelse af USA's atomvåben også er omfattet af angrebet.

Fra energiministeriet, som agenturet hører under, lyder det dog, at hackere ikke har haft adgang til den nationale nukleare sikkerhedsadministration.

Det skriver Reuters.

Angrebet har været isoleret til "netværk med forbindelse til handel", oplyser en talsmand for ministeriet.

/ritzau/