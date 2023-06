Biden underskriver aftale om gældsloft og afværger krise

USA's præsident, Joe Biden, har lørdag sat sin underskrift på en aftale om at suspendere det amerikanske gældsloft.

Det betyder, at aftalen nu formelt er vedtaget.

Aftalen betyder, at det amerikanske gældsloft på 31.400 milliarder dollar bliver suspenderet frem til 1. januar 2025.

Aftalen blev tidligere på ugen godkendt af Kongressens to kamre, Senatet og Repræsentanternes Hus, og manglede dermed kun Bidens underskrift.

Gældsloftet er en grænse for, hvor mange penge staten må skylde væk.

Det amerikanske finansministerium havde forud for godkendelsen i Kongressen advaret om, at USA ville være ude af stand til at betale sine udgifter fra 5. juni, hvis Kongressen ikke tog affære.

Det er dermed kun to dage inden deadline, at aftalen er blevet vedtaget.

Repræsentanternes Hus, hvor Republikanerne har flertal, vedtog aftalen med stemmerne 314 for og 117 imod. Senatet, hvor Demokraterne har flertal, vedtog aftalen med stemmerne 63 for og 36 imod.

Biden understregede fredag vigtigheden af aftalen. Det skete i præsidentens første tale fra Det Ovale Værelse.

- Det var afgørende at nå til enighed, og det er rigtig gode nyheder for det amerikanske folk. Ingen fik alt, hvad de ønskede. Men det amerikanske folk fik, hvad det havde brug for, lød det fra Biden.

Amerikanske præsidenter har generelt forbeholdt taler fra Det Ovale Værelse til at adressere de allermest betydningsfulde begivenheder.

Det drejer sig eksempelvis om angrebene mod USA den 11. september 2001 og eksplosionen på rumfærgen "Challenger" i 1986.

Det Hvide Hus har oplyst, at Biden holdt fredagens tale i Det Ovale Værelse på grund af situationens alvor, hvis ikke gældsloftet var blevet suspenderet.

80-årige Joe Biden tiltrådte som amerikansk præsident i januar 2021. Han har annonceret, at han genopstiller ved næste års valg.

Her kan ende med at stå over for den samme modstander som ved valget i 2020 - den tidligere præsident Donald Trump.

