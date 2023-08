Biden underskriver katastrofeerklæring efter naturbrande på Hawaii

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har underskrevet en katastrofeerklæring i forbindelse med naturbrandene på den hawaiianske ø Maui.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Erklæringen betyder, at den amerikanske regering vil yde økonomisk støtte, der blandt andet skal gå til genopbygning af de berørte områder.

- Enhver, der har mistet en elsket, hvis hjem er blevet beskadiget eller ødelagt, vil få hjælp med det samme, udtaler præsidenten torsdag.

Biden siger desuden, at "vi arbejder så hurtigt som muligt" for at bekæmpe brandene og evakuere beboere og turister.

Mindst 36 personer har mistet livet i naturbrandene. Det har de lokale myndigheder oplyst i en udtalelse onsdag lokal tid ifølge Reuters.

Desuden er der tre aktive naturbrande, oplyser Maui County på Facebook.

Det meste af den historiske by Lahaina, som ligger på den vestlige del af Maui, er blevet opslugt af flammerne.

Ifølge brandmænd er der sket omfattende ødelæggelser på byen, dens havn og de omkringliggende områder.

Der er også sket store ødelæggelser i mange boligområder på den vestlige side af øen, som nu nærmest er helt afskåret, da kun én motorvej er åben.

Ifølge University of Hawaii er store brande næsten en årlig hændelse på nogle dele af Hawaii. Størrelsen på denne brand er dog usædvanlig.

Brandene er ifølge myndighederne blevet forstærket af vind fra en orkan langt væk.

Derudover siger USA's nationale vejrtjeneste, at de igangværende brande stammer fra en blanding af tør vegetation, stærk vind og lav luftfugtighed.

Nogle mennesker var onsdag tvunget til at hoppe i havet for at undslippe røg og ild.

Over 11.000 personer er blevet evakueret fra Maui.

Evakueringsindsatsen besværliggøres dog af strømafbrydelser og forstyrrelser i mobilnetværket.

Kommunikation med den vestlige del af øen kan kun lade sig gøre via satellit, oplyser viceguvernør Silvia Luke ifølge Reuters.

