Biden: USA er flere uger foran i vaccineplanen

Ifølge Joe Biden er tempoet af vaccineudrulningen fordoblet under hans første seks uger som præsident.

Præsident Joe Biden markerer torsdag, at USA har rullet 50 millioner vacciner ud.

Han siger i en tale, at landet er flere uger foran planen.

- Vi bevæger os i den rigtige retning på trods af det rod, vi overtog, siger Biden under markeringen af milepælen torsdag.

Han påpeger, at tempoet af udrulningen er fordoblet i løbet af hans første seks uger som præsident. Men han advarer samtidig mod, at amerikanere slapper af for tidligt.

- Vi må fortsætte med at vaske vores hænder, holde afstand til hinanden og for Guds skyld bruge mundbind, siger præsidenten.

Da Biden overtog Det Hvide Hus, lovede han, at der ville blive givet 100 millioner vaccinedoser i løbet af de første 100 dage af hans præsidentperiode. På indsættelsesdagen 20. januar havde 16,5 millioner amerikanere modtaget vaccinen.

Kritikere sagde dengang, at 100 millioner vacciner på 100 dage var et uambitiøst mål, men Det Hvide Hus siger nu, at det er på vej til at overstige målet.

Det Hvide Hus har givet forskellige bud på, hvornår pandemien vil være under kontrol. For nylig sagde Biden, at julen i år nok vil se anderledes ud fra den forrige.

USA er verdens hårdeste ramte land, der har registreret flest coronarelaterede dødsfald siden pandemiens begyndelse målt i absolutte tal. Tidligere denne uge passerede USA en halv million døde. Der bor omkring 328 millioner i USA.

