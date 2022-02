Biden: USA forventer snarligt russisk angreb på Kijev

USA's præsident, Joe Biden, siger fredag aften, at USA har grund til at tro, at Rusland vil angribe Ukraines hovedstad, Kijev, i løbet af de kommende dage.

- Vi har grund til at tro, at de russiske styrker vil angribe Ukraine inden for de næste dage, siger han på et pressemøde fredag aften dansk tid.

Han siger, at præsident Vladimir Putin "har truffet beslutningen" om at invadere Ukraine. Han siger, at han bygger sin opfattelse på amerikanske efterretninger.

Biden taler i Det Hvide Hus, efter at han fredag har talt i telefon med flere ledere fra de øvrige Nato-lande.

- De allierede er fortsat forenet trods Ruslands forsøg på at splitte os, siger han.

Rusland har ifølge Biden valget mellem krig og diplomati.

En embedsmand fra det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, oplyser ifølge nyhedsbureauet Reuters, at mellem 40 og 50 procent af russiske styrker, som er udstationeret nær den ukrainske grænse, er i position til at angribe.

/ritzau/