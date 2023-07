Biden: USA og Norden deler samme vision for verden

USA og Norden deler en fælles vision for verden. Derfor er det godt, at Finland er kommet med i Nato, og at Sverige også er på vej ind i alliancen.

Det siger USA's præsident, Joe Biden, på et topmøde med de nordiske stats- og regeringsledere i Helsinki torsdag.

- Vi har lige afsluttet et historisk Nato-topmøde, hvor vi bød Finland velkommen og indgik en aftale om Sveriges optagelse i Nato. Det var en reminder om, at landene omkring bordet ikke kun deler en fælles historie, men også de samme udfordringer og værdier, siger Joe Biden.

Ligesom statsminister Mette Frederiksen (S) kom Joe Biden direkte til Helsinki fra Nato-topmødet i Vilnius. Torsdag er målet at diskutere emner, hvor USA og Norden kan skabe forandringer. Og dem er der flere af, mener den amerikanske præsident.

- Visionen for verden deler vi. Det er en verden, der er mere fri og sikker, og hvor muligheder gives til alle.

- Vi arbejder på at tackle klimakrisen. Det arbejde har I været ledende på i lang tid. Målet er bogstaveligt talt at redde vores planet. Det er den eneste eksistentielle trussel, som menneskeheden står over for.

- Vi har ikke meget tid, men jeg er sikker på, at hvis vi arbejder sammen, så kan vi løse det, siger Joe Biden.

Den amerikanske præsident nævnte også kunstig intelligens som et område, hvor ikke bare USA og Norden, men alle de lande, der deler samme værdier, bør samarbejde.

- Vi er pionerer på den næste generation af teknologi, som vil drive alles økonomier. Men vi skal være meget tætte og koordinerede. For det kan være en stor fordel for menneskeheden, men kunstig intelligens kan også give store vanskeligheder, hvis vi ikke samarbejder og ved, hvad der sker, siger Joe Biden.

Statsminister Mette Frederiksen (S) fremhæver også Finlands og Sveriges vej ind i Nato som en styrkelse af den transatlantiske alliance og af Norden.

- Og det skal vi også takke dig for, sagde Mette Frederiksen til Joe Biden ved begyndelsen af topmødet.

- Det var en modig beslutning efter krigen i Ukraine startede at gå i vores retning i Nato sammen med Sverige.

- Det betyder noget for den nordiske region. For vi har været sammen i så mange områder igennem årene. Men vi har aldrig været sammen i Nato før. Det giver os nogle muligheder i den nordiske region, siger Mette Frederiksen.

