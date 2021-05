Biden: Våbenhvile træder i kraft inden længe

Efter en telefonsamtale med Israels premierminister siger Joe Biden, at våbenhvilen træder i kraft snart.

Våbenhvilen mellem Israel og Gaza vil træde i kraft om mindre end to timer.

Det siger den amerikanske præsident, Joe Biden, i en tv-tale kort efter midnat natten til fredag dansk tid.

Biden fortæller, at han netop har talt med den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu.

Samtidig gentager præsidenten, at USA fortsat støtter Israels ret til at forsvare sig imod luftangreb fra Gaza.

Han siger også, at USA er forpligtet til at hjælpe Israel med at fylde missiler til landets missilforsvar, Iron Dome, op.

Joe Biden bruger også lejligheden til at takke Egypten for landets indsats i konflikten. Det er således Egypten, der har mæglet i konflikten mellem Israel og Hamas.

Det bliver også Egypten, som får til opgave at overvåge, at våbenhvilen bliver overholdt.

Biden lover i talen, at USA vil hjælpe Gaza med humanitær nødhjælp, og han siger, at han ser "en reel mulighed" for fremskridt i kølvandet på våbenhvilen.

- Jeg tror, at vi har en reel mulighed for at gøre fremskridt, og jeg er forpligtet til at arbejde for det, siger han.

Biden understreger, at USA vil "samarbejde med de palæstinensiske myndigheder - ikke Hamas - men myndigheder" om nødhjælp til Gaza.

Bidens tale varer kun få minutter, og han svarer ikke på spørgsmål fra journalister bagefter.

Forud for Bidens tv-tale oplyste både egyptisk stats-tv og Hamas, at våbenhvilen træder i kraft fredag klokken 02.00 lokal tid - klokken 01.00 dansk tid.

Tidspunktet er endnu ikke officielt bekræftet fra den israelske regerings side.

/ritzau/