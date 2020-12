Biden vælger Obamas mellemøst-general som forsvarsminister

Ifølge Politico har Biden valgt den pensionerede general Lloyd Austin som USA's første sorte forsvarsminister.

USA kommende præsident, Joe Biden, har valgt den pensionerede general Lloyd Austin som sin forsvarsminister. Austin havde ansvaret for amerikanske styrker i Mellemøsten under tidligere præsident Barack Obama.

Det skriver Politico mandag og citerer tre kilder med kendskab til beslutningen.

67-årige Austin ser dermed ud til at blive den første sorte forsvarsminister i USA's historie.

Med valget forbigår Biden Obamas tidligere forsvarsrådgiver Michèlle Flournoy. Hun blev ellers af flere set som den ledende kandidat til jobbet. Det ville have gjort hende til den første kvindelige forsvarsminister.

Lloyd Austin, der stod i spidsen for den amerikanske forsvarskommando under Obama, har brug for at få en dispensation af Kongressen, da det er mindre end syv år siden, at han gjorde tjeneste.

Hans nominering forventes at blive mødt med kritik af flere progressive grupper, fordi hans nuværende bestyrelsesposter i flere virksomheder kan skabe interessekonflikter.

Austin sidder blandt andet i bestyrelsen hos våbenproducenten Raytheon Technologies.

/ritzau/Reuters