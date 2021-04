Biden ventes at erklære drab på armeniere et folkemord

Vigtig erklæring fra USA lørdag. Præsidenten ventes at kalde armenieres skæbne i Tyrkiet et folkemord.

Det amerikanske udenrigsministerium bekræfter, at der lørdag kan ventes en vigtig erklæring om de hundredtusinder af etniske armeniere, der blev dræbt i Tyrkiet under Første Verdenskrig, skriver AFP.

Præsident Joe Biden ventes trods tyrkiske protester at karakterisere det som et folkemord.

- Når det gælder det armenske folkemord, så kan I vente en bekendtgørelse i morgen, siger en talskvinde for udenrigsministeriet i Washington. Hun vil ikke give flere detaljer.

Men Det Hvide Hus bekræfter, at Biden fredag har talt i telefon med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, forud for en vigtig meddelelse.

Kilder, der er bekendt med samtalen, siger til nyhedsbureauet Reuters, at Biden fortalte Erdogan, at han vil betegne massedrabet på armeniere som et folkemord.

Den amerikanske regering har ikke tidligere officielt meldt ud, at det fra lørdag vil kalde drabet på op mod halvanden million etniske armenierne i Tyrkiet for et folkemord.

Men Biden lovede under valgkampen i 2020, at det netop var, hvad han ville gøre. Det kan potentielt føre til en alvorlig konfrontation mellem Tyrkiet og USA.

Lørdag er det den årlige mindedag for de mange armeniere, der blev ofre.

