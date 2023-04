Biden ventes at kickstarte valgkamp med videomeddelelse tirsdag

For halvanden uge siden sagde USA's præsident, Joe Biden, til NBC News, at han planlægger at genopstille ved præsidentvalget næste år, men at han endnu ikke er klar til at gøre det officielt.

Under et besøg i Irland fredag gik han skridtet videre og sagde, at han har besluttet sig for at genopstille, og at han "relativt snart" vil offentliggøre sit kandidatur.

Og nu skriver amerikanske medier så, at han i næste uge vil annoncere sit længe ventede kandidatur.

The Washington Post og CNN citerer torsdag amerikansk tid unavngivne kilder for at sige, at Biden vil kickstarte sin valgkamp i næste uge med en videomeddelelse.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge The Washington Post vil det ske tirsdag 25. april, som er årsdagen for den dag i 2019, hvor Biden tilsluttede sig kapløbet om at stille op mod daværende præsident Donald Trump.

Avisen understreger dog, at kampagneplanerne ikke er endelige.

/ritzau/