Sejrherren Biden: Vi skal lægge vreden bag os og stå sammen

- Vi er Amerikas Forenede Stater. Og der er intet, vi ikke kan klare, hvis vi gør det sammen, siger Biden.

Demokraternes Joe Biden, som af amerikanske medier er erklæret som vinder af præsidentvalget, er "beæret" over, at amerikanerne har sat deres lid til ham.

Det siger han i en erklæring.

- Jeg er beæret og ydmyg over tilliden, som det amerikanske folk har givet mig og kommende vicepræsident Kamala Harris, siger han i en erklæring.

- I lyset af hidtil usete udfordringer har et rekordantal amerikanere stemt. Det beviser igen, at demokratiet banker dybt inde i hjertet af Amerika, siger han.

Han tilføjer videre, at det er på tide at samle USA.

- Med kampagnen overstået er det tid til at putte vreden og den hårde retorik bag os og igen komme sammen som nation.

- Det er tid for Amerika at samle sig. Og at hele. Vi er Amerikas Forenede Stater. Og der er intet, vi ikke kan klare, hvis vi gør det sammen, siger Joe Biden.

Joe Biden vil klokken 02 natten til søndag dansk tid holde en sejrstale fra sin hjemby Wilmington, Delaware. Det svarer til klokken 20 lokal tid.

Med valgsejren bliver 77-årige Joe Biden den 46. præsident i USA. Han bliver samtidig den ældste præsident nogensinde, når han overtager embedet efter præsident Donald Trump.

Tv-billeder viser at Biden-støtter strømmet ud på gaderne foran Det Hvide Hus, hvor de fejrer, at Biden har vundet. De fleste bærer mundbind. Det samme er tilfældet på Times Square i New York.

Donald Trump har ikke erkendt nederlaget. Han erklærede sig cirka 16.30 dansk tid på Twitter igen som vinder af valget.

Og i en erklæring, umiddelbart efter at adskillige medier har udråbt Biden som vinder, meddeler Trump, at valget "langtfra" er ovre. Han vil prøve resultatet ved domstolene, da han mener, at der er foregået valgfusk.

De påstande har han dog ikke fremvist belæg for.

Det har taget usædvanligt lang tid for de amerikanske medier at kunne udpege en vinder af valget, som blev afholdt tirsdag.

Men lørdag er tallene rundt om i de amerikanske stater altså så tydelige, at de fleste amerikanske medier tør erklære en vinder.

Sejren til Biden betyder også, at hans vicepræsidentkandidat, 56-årige Kamala Harris, bliver den første kvindelige vicepræsident i USA's historie.

