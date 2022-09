Biden: Vi vil forsvare hver en tomme af Natos område

Vi skræmmes ikke af Putin, siger USA's præsident, der vil have dykkere til at bese læk på gasledninger.

USA's præsident, Joe Biden, siger fredag, at det er et tegn på, at præsident Vladimir Putin er trængt, når han som Ruslands præsident gør forsøg på at annektere dele af Ukraine.

Biden forsikrer samtidig om, at USA vil forsvare "hver en tomme" af Natos område.

- Amerika og dets allierede vil ikke lade sig intimidere, siger han og tilføjer, at Putin "ikke kan skræmme os".

Putin har i taler, senest fredag hvor han erklærede fire ukrainske regioner for en del af Rusland, truet med at bruge atomvåben, hvis russisk område er i fare.

- Putin misforstå nu ikke, hvad jeg siger: Amerika er fuldt forberedt sammen med vore allierede i Nato på at forsvare hver en tomme af Natos territorium, siger Biden til journalister i Det Hvide Hus.

Han siger, at Putin fredag har opført et skuespil som den stærke mand.

- Men i stedet har han demonstreret, at han er trængt.

Biden taler derefter om de lækager, der har været på de to Nord Stream-gasledninger ud for Bornholm og det sydøstlige Sverige.

- Det var en overlagt sabotagehandling, konstaterer Biden.

Han siger ikke, hvem USA tror, der står bag angrebet, men han kalder Ruslands beskyldninger om, at USA selv kunne stå bag som "misinformation og løgne".

- Vi vil arbejde sammen med vores allierede for at komme til bunds i, hvordan det helt nøjagtig og præcist skete.

- På et passende tidspunkt, når tingene er faldet til ro, vil vi sende dykkere ned for at finde ud af, hvad der helt nøjagtigt skete, siger Biden.

/ritzau/AFP