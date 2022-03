Biden vil adressere Ukraine-krig og inflation i sin tale

I sin State of the Union-tale vil Biden opfordre til, at der skal fremstilles flere biler og halvledere i USA.

Når den amerikanske præsident, Joe Biden, natten til onsdag dansk tid holder sin såkaldte State of the Union-tale, vil han blandt andet fortælle, at Vesten var forberedt på Ruslands invasion af Ukraine.

Det fremgår af uddrag af talen, som Det Hvide Hus har offentliggjort.

- Gennem historien har vi lært denne lektie, at når diktatorer ikke betaler en pris for deres aggression, så forårsager de mere kaos, vil han sige i talen om nationens tilstand.

- Og omkostningerne og truslerne mod USA og verden fortsætter med at stige.

Ifølge Biden undveg den russiske præsident, Vladimir Putin, alle bestræbelser på at forhindre en krig.

- Putins krig var overlagt og uprovokeret. Han afviste bestræbelser på diplomati. Han troede, at Vesten og Nato ikke ville reagere. Og han troede, at han kunne splitte os herhjemme, vil Biden sige i talen.

- Putin tog fejl. Vi var klar.

I sin anden State of the Union-tale som amerikansk præsident vil Joe Biden også adressere den stigende inflation i USA.

Han vil blandt andet opfordre til, at der skal fremstilles flere biler og halvledere i USA.

- I stedet for at være afhængige af udenlandske forsyningskæder, så lad os stå for produktionen i USA.

- Min plan for at bekæmpe inflationen er ved at sænke jeres udgifter og mindste overskuddet, ventes han at sige.

I talen vil Joe Biden tilsyneladende forsøge at forene amerikanerne i solidaritet med Ukraine, mens han samtidig fokuserer på dagsordenen for den amerikanske økonomi.

Krigen i Ukraine og den høje inflation i USA er to af de største udfordringer, som Bidens administration står over for ud over coronapandemien.

Bidens tale finder sted, mens Demokraterne har udsigt til muligvis at miste kontrollen over Repræsentanternes Hus og Senatet ved midtvejsvalget 8. november.

/ritzau/Reuters