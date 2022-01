Biden vil anklage Trump for ansvar for stormløb 6. januar

Det Hvide Hus meddeler onsdag, at præsident Joe Biden vil anklage Donald Trump for at have et ganske særligt og markant ansvar for det "kaos", der opstod i Washington ved stormløbet på Kongressen den 6. januar sidste år.

Biden vil fremsætte anklagen i en tale torsdag på årsdagen for stormløbet på Kongressen.

Det siger Jen Psaki, talsperson for Det Hvide Hus.

Ifølge Psaki vil Biden gøre det klart, hvor meget der var på spil under begivenhederne i kongresbygningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Præsidenten vil fremhæve det ganske særlige markante ansvar Trump havde som præsident for det kaos og den vold, som man så i forbindelse med stormløbet, lyder det fra Psaki.

Hun tilføjer:

- Biden vil med styrke tilbagevise de løgne, som den tidligere præsident har fremsat i sine forsøg på at vildlede den amerikanske befolkning og sine egne tilhængere - samt hans forsøg på at aflede opmærksomheden fra hans egen rolle i forløbet.

En tilhænger af Trump, Robert Scott Palmer blev kort før jul ved en domstol i Florida idømt over fem års fængsel for vold mod politibetjente, da han sammen med hundredvis af ligesindede deltog i stormløbet mod Kongressen for et år siden.

En føderal dommer fandt Palmer skyldig i at have angrebet politibetjente, da han forsøgte at trænge ind i kongresbygningen.Palmer blev anholdt 17. marts, og erkendte sig skyldig i anklagerne i oktober. Angrebet mod Kongressen fandt sted samme dag, som Trumps vicepræsident, Mike Pence, og medlemmer af Kongressen var samlet for at formalisere demokraten Joe Bidens sejr ved præsidentvalget i november 2020.

Flere end 700 personer er blevet tiltalt i kølvandet af begivenhederne.

Hovedparten er tiltalt for mindre lovovertrædelser som ulovligt at trænge ind på Capitol Hill, hvor Kongressen ligger.

Inden dommen til Palmer var 41 måneders fængsel den hårdeste straf for at have medvirket i urolighederne. /ritzau/Reuters