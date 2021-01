Biden vil give 11 millioner indvandrere lovligt ophold

Til stor forskel fra tidligere lovforslag om immigration indeholder Bidens reform ikke øget grænsesikkerhed.

I løbet af sine første dage i præsidentembedet planlægger Joe Biden at sende en omfattende lovpakke til Kongressen.

Det sker for at imødekomme et længe ventet ønske om at få gennemført en immigrationsreform, herunder en mulig vej til statsborgerskab for anslået 11 millioner migranter, der opholder sig i USA ulovligt.

Det fortæller rettighedsaktivister, som er i kontakt med Biden og Kamala Harris' overgangshold.

Lovforslaget vil også omfatte en kortere vej til statsborgerskab for hundredtusinder af unge, der kom til USA ulovligt som børn, og som til en vis grad er beskyttet under Daca-ordningen.

Daca står for "Deferred Action for Childhood Arrivals" (udskudt handling for ankomne børn, red.).

Biden åbner også for hurtigere statsborgerskab til visse frontlinjearbejdere, hvoraf en stor del er migranter.

Til stor forskel fra mange tidligere lovforslag om immigration - vedtaget under både demokratiske og republikanske administrationer - indeholder Bidens lovpakke ingen planer om øget grænsesikkerhed.

Det fortæller Marielena Hincapié, der er administrerende direktør for et center, der giver juridisk hjælp til migranter, og som har drøftet spørgsmålet med Bidens ansatte.

/ritzau/dpa