Biden vil gøre kraftværker tæt på CO2-neutrale i 2040

Den amerikanske regering vil foreslå at indføre en ny regulering, der påtvinger kraftværker at reducere eller indfange næsten hele deres CO2-udledning inden 2040.

Det fortæller tre anonyme kilder med viden om planerne til avisen The New York Times.

Ifølge avisen vil det være første gang nogensinde, at den amerikanske regering specifikt begrænser CO2-udledninger fra eksisterende kraftværker.

Planerne, der også kommer til at gælde fremtidige kraftværker, går specifikt ud på at sætte øvre grænser for, hvor meget kraftværkerne må udlede.

Det kan gaskraftværker eksempelvis gøre ved at skifte deres energikilde til grøn brint.

Men det kan også betyde, at kraftværker i højere grad kommer til at gøre brug af CO2-indfangning - også kaldet "carbon capture".

Det går ud på at indfange CO2 ved udledernes skorstene, hvilket forhindrer, at det ender i atmosfæren og bidrager til den globale opvarmning.

Kraftværker står for 25 procent af USA's samlede CO2-udledning.

Ifølge The New York Times bruger færre end 20 af USA's 3400 kraftværker i dag teknologien, der anses som dyr og uprøvet.

Fossile brændsler som kul, naturgas og petroleum stod for 60 procent af elektriciteten i USA i 2022.

Præsident Joe Bidens planer er ifølge avisen sikre på at blive mødt med modstand fra den fossile brændstofindustri og dens allierede i Kongressen.

Han har dog for nylig sagt, at han er rede til at bruge sin eksekutive magt for at tvinge klimaregulering igennem.

Forslaget, der ikke er blevet officielt præsenteret endnu og stadig kan blive ændret, kommer i hælene på andre nylige omfattende klimaplaner fra den amerikanske regering.

Tidligere i april foreslog regeringen at indføre planer, der kan medføre, at to ud af tre nye passagerbiler solgt i USA i 2032 skal være eldrevne.

