Biden vil gøre mundbind obligatorisk de næste tre måneder

Det kan redde flere end 40.000 liv, hvis alle amerikanere straks begynder at bære mundbind, mener Biden.

Joe Biden opfordrer til et nationalt krav om at bære mundbind i USA for at begrænse coronasmitten.

Det siger den formodede præsidentkandidat torsdag.

- Som et minimum bør alle amerikanere bære mundbind, når de bevæger sig udenfor de næste tre måneder, siger den 77-årige demokrat på et pressemøde.

- Lad os indføre et landsdækkende påbud med det samme. Så vil vi redde liv, tilføjer han.

Joe Biden mener, at et påbud vil kunne redde flere end 40.000 menneskeliv i løbet af de næste tre måneder. Samtidig bemærker han, at flere end 165.000 mennesker i USA allerede er døde som følge af coronavirus.

- Det havde ikke behøvet at være sådan, siger Biden.

Han mener, at det kunne have reddet tusindvis af liv, hvis præsident Donald Trump havde handlet tidligere.

Joe Biden taler torsdag under sin blot anden optræden med sin nye vicepræsidentkandidat, senator Kamala Harris fra Californien.

Det sker, efter at duoen er blevet briefet om coronasituationen af eksperter inden for folkesundhed.

- Sandt lederskab ser ud som Joe Biden, siger Kamala Harris.

- At turde sige sin mening og også nogle gange fortælle os de ting, som vi ikke nødvendigvis kan lide at høre, men som vi er nødt til at vide, tilføjer hun.

Hun forklarer, hvad en Biden-Harris-administration har i sinde at gøre for at bekæmpe pandemien, hvis de to bliver valgt den 3. november. Deres plan omfatter blandt andet at teste langt flere og fokusere på kontaktsporing.

Ligeledes ønsker Joe Biden og Kamala Harris at give samtlige amerikanske statsborgere lige adgang til en vaccine. Det skal ske ved at investere 25 milliarder dollar - godt 157 milliarder kroner - i fremstilling og distribution.

