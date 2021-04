Biden vil halvere USA's udslip af drivhusgas inden 2030

Ingen nation kan løse denne krise alene, lyder det fra den amerikanske præsident

Præsident Joe Biden lover at halvere USA's udslip af drivhusgasser inden 2030. Det siger han ved åbningen af et virtuelt klimatopmøde torsdag eftermiddag dansk tid.

- Ingen nation kan løse denne krise alene, og dette topmøde er skridt frem mod en sikker, rig og holdbar fremtid, skriver Biden i et tweet umiddelbart før det virtuelle topmødes åbning.

Klimatopmødet, som er en forberedelse til den næste FN-klimakonference, understreger, at USA forsøger at genetablere sig som en global leder i kampen mod klimaforandringer.

Det sker efter, at den tidligere præsident Donald Trump trak det store land ud af de fælles internationale bestræbelser på at modvirke klimaforandringer på grund af drivhusgasser.

Målsætningen fra Biden er et ikke-forpligtende løfte. USA's tidligere mål i Parisaftalen har været en nedskæring på mellem 26 og 28 procent inden 2025 sammenholdt med udslipsniveauet i 2005.

Kinas præsident, Xi Jinping, lover i sine indledende bemærkninger ved et virtuelt klimatopmøde, at hans land meget stringent vil kontrollere forbruget af kul i de kommende fem år og nedfase kulforbruget fra 2026 til 2030.

Den kinesiske leder gentager, at det er Kinas mål at være CO2-neutral i 2060.

Premierminister Boris Johnson siger, at Bidens udmelding om en halvering af amerikanernes CO2-udslip er en "gamechanger", som vil have en afgørende betydning for den globale kamp mod klimaforandringer.

- Vi er stolte over, at Storbritannien gør det samme som USA. Vi er Saudi-Arabien, når det gælder vind, siger Johnson.

Den britiske leder tilføjer, at kampen mod klimaforandringer er en kamp for vækst og job.

Den canadiske premierminister, Pierre Trudeau, lover, at Canada vil forsøge at få sit udslip af drivhusgasser ned med mellem 40 og 45 procent inden 2030 - sammenholdt med udslipsniveauet i 2005.

Den danske statsminister Mette Frederiksen er en af de 40 statsledere fra hele verden, som deltager i topmødet.

/ritzau/Reuters