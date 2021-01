Biden vil have tidligere karrierediplomat til at styre CIA

Tidligere Rusland-ambassadør og fremtrædende forhandler skal være i spidsen for CIA, står det til Biden.

Den kommende præsident i USA, demokraten Joe Biden, nominerer den tidligere karrierediplomat William Burns som chef for efterretningstjenesten CIA.

Det oplyser Bidens overgangshold mandag.

Burns har i 33 år tjent som diplomat i USA. Han har blandt andet været Rusland-ambassadør. Og han var ledende forhandler, da en atomaftale med Iran i 2015 kom i stand under tidligere præsident Barack Obama.

Han er i øjeblikket formand for tænketanken Carnegie Endowment for International Peace. Den beskæftiger sig med internationale anliggender.

- Ambassadør Burns er en krisetestet offentlig tjenestemand, som har brugt sin karriere på at arbejde for at sikre tryghed og sikkerhed for amerikanerne, hedder det i en erklæring fra Bidens overgangshold.

Burns skal godkendes i Senatet, før han kan indtage rollen som leder af CIA.

/ritzau/Reuters