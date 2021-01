Biden vil hjælpe økonomisk pressede amerikanere med dekreter

USA's præsident, Joe Biden, har fredag underskrevet to dekreter for blandt andet at hæve minimumsløn.

USA's præsident, Joe Biden, har fredag aften dansk tid underskrevet to præsidentielle dekreter, der skal være en håndsrækning til de mange millioner amerikanere, der er presset økonomisk under coronapandemien.

- Vi kan ikke og vil ikke lade folk gå sultne i seng. Vi kan ikke lade folk blive smidt ud af deres hus på grund af noget, de ikke selv er herre over, siger Joe Biden.

- Vi må ikke lade mennesker miste deres job, og vi er nødt til at handle. Vi er nødt til at reagere nu, tilføjer han i en tale fra Det Hvide Hus.

Her præsenterede han sin økonomiske hjælpepakke til to billioner dollar - omkring - godt 12.000 milliarder danske kroner.

Efter sin tale satte Joe Biden sig ved et bord, hvor han underskrev de to dekreter.

Det ene dekret skal sikre øget hjælp til at skaffe mad på bordet for de fattigste amerikanere, der også vil modtage ekstra økonomisk støtte.

Det andet dekret skal bane vejen for at hæve minimumslønnen til 15 dollar i timen.

- I dag underskriver jeg præsidentielle dekreter, der forpligter regeringen, hele regeringen, til at hjælpe millioner af amerikanere, der lider.

- Det kræver, at alle føderale myndigheder gør, hvad de kan for at give støtte til familier, små virksomheder og samfund, og jeg forventer, at myndighederne vil gøre det de næste dage, siger Joe Biden.

/ritzau/