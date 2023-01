Biden vil holde ceremoni på toårsdagen for 6. januar

USA's præsident, Joe Biden, har planer om at mindes toårsdagen for stormløbet mod Kongressen 6. januar 2021 med en ceremoni i Det Hvide Hus.

Det fremgår af en tidsplan, der er offentliggjort af præsidentens kontor mandag amerikansk tid.

Af tidsplanen fremgår det, at ceremonien kommer til at finde sted i Østrummet i Det Hvide Hus.

Flere detaljer om ceremonien fremgår ikke af tidsplanen. Den er blevet udsendt tirsdag - dagen, hvor den nye kongres efter midtvejsvalget i november samles for første gang.

Ved den planlagte ceremoni fredag får Biden en sjælden mulighed for at adressere de problemer, som de dødelige optøjer, der blev anført af støtter til hans forgænger, Donald Trump, har medført.

Stormen på Kongressen afbrød godkendelsen af Demokraternes valgsejr ved præsidentvalget i 2020.

Biden har fordømt oprøret og kaldt det en trussel mod demokratiet og retssikkerheden. Han taler dog generelt sjældent i offentligheden om sin forgænger.

80-årige Biden er på vej ind i sit tredje år som præsident. Han har endnu ikke officielt meldt ud, om han har tænkt sig at stille op til en anden periode som præsident.

Forgængeren Trump har aldrig anerkendt sit nederlag i 2020.

Til gengæld har han sagt, at han vil forsøge at blive republikanernes kandidat til det næste præsidentvalg. Det finder sted i 2024.

Et udvalg i Repræsentanternes Hus, hvor Demokraterne hidtil har haft flertallet, har anbefalet, at Trump bliver retsforfulgt for det, der skete den 6. januar for to år siden.

Han holdt på dagen en tale, som opildnede nogle af hans tilhængere til stormløbet på Kongressen. Desuden kritiserede Trump sin egen vicepræsident, Mike Pence, for ikke at deltage i forsøgene på at forhindre en godkendelse af Bidens valgsejr og hans indsættelse i præsidentembedet.

I den nye kongres har Republikanerne flertal i Repræsentanternes Hus. Demokraterne har til gengæld et lille flertal i Kongressens andet kammer, Senatet.

Med deres nye styrke i Repræsentanternes Hus kan de konservative republikanere gøre livet svært for Biden. De har allerede bebudet kongresundersøgelser af Biden og flere medlemmer af hans regering.

Desuden har de mulighed for at blokere lovgivningsarbejdet.

