Biden vil holde tale om demokrati efter republikansk debat

USA's præsident, Joe Biden, planlægger at holde en tale om det amerikanske demokrati senere i denne måned - efter den næste debat mellem de republikanske præsidentkandidater.

Det siger en kilde tæt på Biden-administrationen til nyhedsbureauet Reuters.

Kilden, der ønsker at være anonym, siger, at det endnu ikke er besluttet, hvor talen skal holdes, men at det muligvis vil blive i Arizona.

The New York Times var det første medie, som skrev om den planlagte tale, der kan få stor betydning for det kommende valg.

Artiklen fortsætter under annoncen

Regeringskilder siger til CNN, at Biden i talen vil have fokus på trusler mod demokratiet.

Kilderne siger, at personer, som støtter Demokraterne med penge, og som var samlet i Chicago til et "fundraising-møde" onsdag, var de første, som hørte om den kommende tale.

De republikanske kandidater mødes til en tv-debat igen 27. september.

Under Bidens kampagne op til præsidentvalget i 2020 var bevarelsen af demokratiet et hovedtema. Han har også som præsident fortsat med at tale om demokratiets betydning for USA og for verden som helhed.

Artiklen fortsætter under annoncen

Biden har tidligere talt om trusler mod demokratiet i Independence Hall i Philadelphia og i Washington.

Men han har ikke holdt en tale med fokus på demokrati, efter at den tidligere præsident Donald Trump blev anklager for at have forsøgt at klynge sig til magten efter valget i 2020.

Det Hvide Hus har ikke ville kommentere medierapporter om den planlagte tale.

/ritzau/Reuters