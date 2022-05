Biden vil ikke give Ukraine langtrækkende raketter

USA kommer ikke til at sende raketsystemer til Ukraine, som kan give ukrainske styrker mulighed for at ramme mål i Rusland.

Det siger USA's præsident, Joe Biden, mandag.

Den ukrainske regering har sagt, at dens hær har akut brug for mere langtrækkende våben, som kan hamle op med de våben, Rusland bruger.

- Vi sender ikke Ukraine raketsystemer, der kan ramme Rusland, siger Biden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ukraines regering har bedt USA om mobile raketkastere, der kan sende flere raketter af gangen med en rækkevidde på op til 300 kilometer.

Hvis Ukraine havde den type raketsystemer, ville landet kunne ramme mål i Rusland med stor præcision. Det er dog uklart, om det er hensigten.

I weekenden sagde Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, at raketkastere af typen M270 MLRS "virkelig er den type våben, vi har meget brug for".

Han bad Ukraines vestlige allierede om tungere våben.

En rådgiver for præsident Volodymyr Zelenskyj skrev i et nyligt tweet, at "det er svært at kæmpe, når man bliver angrebet fra 70 kilometers afstand og ikke har noget at kæmpe tilbage med".

USA har i forvejen sendt militær hjælp til Ukraine for flere milliarder dollar.

/ritzau/