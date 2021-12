Biden vil ikke være i vejen for oprydningsarbejdet i Kentucky

Dødstallet fra en række tornadoer, der hærgede seks amerikanske delstater fredag, er steget til 88.

I den særligt hårdt ramte delstat Kentucky alene er 74 mennesker bekræftet døde.

Og ifølge guvernør i Kentucky Andy Beshear vil dødstallet formentlig stige yderligere de kommende dage.

Det fortæller guvernøren mandag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dødsofrene er i alderen fra fem måneder til 86 år.

- Ligesom indbyggerne i det vestlige Kentucky har jeg det ikke så godt i dag, siger han med tårer i øjnene.

Ifølge guvernøren savnes 109 mennesker i Kentucky fortsat.

Mandag meddeler USA's præsident, Joe Biden, at han senere på ugen vil rejse til delstaten for at besigtige skaderne fra tornadoerne.

- Jeg har planer om at rejse til Kentucky på onsdag, siger han til journalister i Det Ovale Værelse ifølge CNN.

Præsidenten fortæller videre, at han samarbejder med Andy Beshear for at sikre, at han ikke er i vejen for genopretningsindsatsen.

Biden siger, at hans administration arbejder på at etablere føderale katastrofecentre, ligesom administrationen vil samarbejde med delstatsregeringer og ngo'er i kølvandet på uvejret.

- Vi kommer til at klare det her. Vi vil være til stede, så længe der er brug for hjælp, siger præsidenten ifølge CNN.

Han peger på, at der blandt andet skal ryddes affald væk og sikres midler til at genåbne skoler og genopbygge boliger.

- Så der er meget, der skal gøres, siger han.

Redningsmandskab er sent mandag dansk tid stadig i færd med at lede efter overlevende i ruinerne af de mange bygninger, der blev ødelagt under det voldsomme uvejr.

- Jeg vil ikke være i vejen. Der foregår en hel masse, og når præsidenten dukker op, følger der en masse mennesker med, siger Joe Biden ifølge CNN.

I weekenden vurderede guvernør Andy Beshear, at dødstallet formentlig ville stige til over 100.

- Det kan tage uger, inden vi kan sætte tal på både døde og omfanget af ødelæggelserne, sagde han ifølge nyhedsbureauet Reuters tidligere mandag.

Tornadostormen hærgede i alt seks delstater, hvoraf Kentucky blev hårdest ramt.

Blandt de øvrige ofre uden for Kentucky er seks mennesker i Illinois, som var på arbejde i en lagerbygning, der tilhører it-giganten Amazon.

/ritzau/