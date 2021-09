Biden vil lægge skulder til tredje vaccinestik

Den amerikanske præsident, Joe Biden, vil have et tredje stik med en vaccine mod covid-19, når det bliver bredt tilgængeligt.

Det oplyser talskvinde for Det Hvide Hus Jen Psaki ifølge nyhedsbureauet Reuters på et pressemøde fredag aften dansk tid.

- Vi venter, til det er bredt tilgængeligt, som vi regner med, er snart, siger hun.

Allerede i august åbnede den amerikanske sundhedsstyrelse for, at amerikanere ville få mulighed for at få et tredje stik med en vaccine, hvis de ønskede det.

Dengang åbnede præsidenten for, at han og hans kone, Jill Biden, ville få et ekstra stik med vaccinen.

Camilla Foged, professor i vaccinedesign ved Københavns Universitet, sagde onsdag til Ritzau, at et tredje stik kan øge immuniteten, men at det stadig er uklart, hvor meget det øger den.

Muligheden for at få tredje stik med en coronavaccine er ved at bliver rullet ud i USA, på trods af at flere millioner amerikanere endnu ikke har fået det første. Tredje stik forventes at være tilgængeligt for voksne fra den 20. september.

Landets vaccinestrategi har desuden fået kritik af Verdenssundhedsorganisationen (WHO), fordi det endnu er sparsomt med vacciner i mange af verdens lande.

Det Hvide Hus har forsvaret sig med, at USA har doneret flere vacciner til andre lande, end resten af verden tilsammen.

Den 9. september var 53 procent af den amerikanske befolkning færdigvaccineret mod covid-19. Yderligere 9,3 procent havde påbegyndt vaccinationen, men manglede altså endnu at få andet stik.

Det viser tal fra statistikbanken Our World In Data.

Det er betydeligt højere end for eksempel de afrikanske lande. På det afrikanske kontinent var kun 3,3 procent vaccineret den 9. september - 2,3 procent havde fået første stik, men var endnu ikke færdigvaccineret.

I Danmark er 73,1 procent af befolkningen færdigvaccineret. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

/ritzau/