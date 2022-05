Biden vil lancere nyt økonomisk engagement i Asien

Et længe ventet økonomisk samarbejde i det nye IPEF-program, skal binde lande i Asien tæt sammen mod Kina.

Præsident Joe Biden har under et besøg i Tokyo lanceret planer om et udvidet økonomisk samarbejde mellem USA og en række lande i Asien.

Den amerikanske leder, der søndag ankom til den japanske hovedstad fra Sydkorea under en rundrejse i regionen, bebuder et større amerikansk økonomisk engagement i det såkaldte Indo-Pacific-område.

Biden-administrationen vil dog først fremlægge det nye udspil i detaljer mandag. Her skal den amerikanske præsident mødes med kejser Naruhito, inden han skal føre drøftelser om med den japanske regeringschef, Fumio Kishida, om Kinas dominans i Asien.

Det længe ventede økonomiske samarbejde i det nye IPEF-program skal binde lande i regionen tættere sammen med fælles standarder, infrastruktur og ren energi.

Indo-Pacific er et område, der er en stadigt mere central dynamisk region i international økonomi, og som blandt andet omfatter Japan, Sydkorea, Australien, Indien, Indonesien, Malaysia, Vietnam og Taiwan.

Amerikanerne har blandt andet udbygget en flådealliance med Australien, Indien og Japan for at holde Kina stangen i regionen.

Det Indiske Ocean har overhalet Atlanterhavet som verdens mest besejlede hav, og regionen er centrum for konkurrencen mellem USA og Kina - mest direkte i Taiwanstrædet og i Det Sydkinesiske Hav.

Det Hvide Hus har lagt op til, at IPEF-samarbejdet indledes af en hård kerne af lande ved en ceremoni mandag, men der hersker usikkerhed om antallet.

En diplomat i Asien siger, at mindst halvdelen af de 10 Asean-lande vil deltage i en ceremoni.

- Det Hvide Huse har øjensynligt besluttet at starte IPEF som en form for fest med en åben bar, hvor alle er inviteret, siger Matthew Goodman, som er specialist i handel ved Washingtons Center for Strategiske og Internationale Studier.

/ritzau/Reuters