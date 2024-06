Biden vil lukke grænsen mod Mexico for asylansøgere midlertidigt

Det bliver i den kommende tid sværere for asylansøgere at få ophold i USA.

Det er effekten at et præsidentielt dekret, som Joe Biden har underskrevet tirsdag.

- Det vil hjælpe os med at få kontrol over vores grænse, siger præsidenten i en tale tirsdag aften dansk tid.

Dekretet betyder, at når antallet af illegale migranter, der krydser grænsen mellem USA og Mexico, bliver for højt, lukkes grænsen midlertidigt. Ifølge nyhedsbureauet AFP er det 2500 om dagen.

Dermed vil migranter, som krydser grænsen illegalt, kunne blive nægtet asyl og sendt retur.

Asylansøgere vil igen få mulighed for at søge ophold i USA, når antallet falder til under 1500 om dagen, skriver AFP.

I sin tale sætter Joe Biden dog ikke antal på. Men lukningen ophører, når antallet af overgange falder til et niveau, der kan "håndteres effektivt", lyder det.

Under Joe Bidens præsidentperiode er grænsen blevet krydset oftere end tidligere. I december toppede det med omkring 300.000 - cirka 10.000 om dagen.

De fleste er fra Mellemamerika og Venezuela. De flygter fra fattigdom, vold og naturkatastrofer som konsekvens af klimaforandringer.

I de seneste måneder er antallet faldet betydeligt. I april krydsede 179.000 grænsen, skriver AFP. Gennemsnittet per dag var dog stadig over det påkrævede niveau på 1500.

Når amerikanerne skal vælge ny præsident til november, er emnet højt på vælgernes dagsorden, viser målinger ifølge AFP.

Tirsdagens tiltag kommer få uger før den første debat mellem de to kandidater, demokratiske Biden og den tidligere republikanske præsident Donald Trump.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at de nye tiltag minder om nogle, man også så under Trumps præsidentperiode.

Bidens nye dekret ventes at blive udfordret juridisk af forskellige menneskerettighedsorganisationer, skriver Reuters.

De nye foranstaltninger træder i kraft, når tirsdag bliver til onsdag i USA.

Der vil dog være undtagelser for uledsagede børn, alvorligt syge personer, folk med alvorlige sikkerhedstrusler hængende over hovedet samt ofre for menneskehandel.

