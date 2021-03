Biden vil med præsidentiel ordre udvide retten til at stemme

Republikanske politikere hen over USA forsøger at begrænse stemmeretten efter valgnederlag i 2020.

Joe Biden har søndag udstedt en præsidentiel ordre, der skal gøre det lettere for amerikanere at stemme.

Det kommer, efter republikanere hen over USA har forsøgt at begrænse, hvem der kan stemme ved valg som en reaktion på valgnederlaget i 2020.

Bidens ordre kommer på dagen, hvor man mindes "Den Blodige Søndag" i 1965, hvor politiet i Selma i delstaten Alabama gik løs på en borgerrettighedsmarch, der krævede lighed for alle uanset hudfarve.

Bidens præsidentielle ordre pålægger føderale organer inden for 200 dage at fremlægge planer, som fører til, at flere borgere registreres som vælgere. At der samtidig sikres oplysninger til borgerne om valg.

Føderale hjemmesider og digitale tjenester skal moderniseres, så de sikrer vælgerne de rette oplysninger.

Republikanske lovgivere i en lang række delstater er ellers i gang med at begrænse adgangen til at stemme efter præsident Donald Trumps valgnederlag i november. Det vil ifølge valgforskere især ramme sorte, farvede og latinoer, der overvejende stemmer demokratisk.

/ritzau/Reuters