Biden roser afværget krise i første tale fra Det Ovale Værelse

Joe Biden vil lørdag underskrive et lovforslag om at suspendere det amerikanske gældsloft og begrænse udgifterne.

Det siger præsidenten i en tale til den amerikanske befolkning fredag aften lokal tid fra Det Ovale Værelse.

Bidens tale kommer, efter at en aftale om at suspendere gældsloftet blev vedtaget i Kongressens to kamre tidligere på ugen.

Aftalen kom endeligt i hus torsdag aften lokal tid, da et flertal i Senatet stemte for den.

Det skete, efter at aftalen dagen forinden var blevet vedtaget i Repræsentanternes Hus.

Aftalen betyder, at det amerikanske gældsloft på 31.400 milliarder dollar bliver suspenderet frem til 1. januar 2025, så snart Biden har sat sin underskrift på lovforslaget.

Det amerikanske finansministerium havde forud for godkendelsen i Kongressens to kamre advaret om, at USA ville være ude af stand til at betale sine udgifter fra 5. juni, hvis Kongressen ikke tog affære.

- Det var afgørende at nå til enighed, og det er rigtig gode nyheder for det amerikanske folk, siger Biden i talen fra Det Ovale Værelse natten til lørdag dansk tid.

- Ingen fik alt, hvad de ønskede. Men det amerikanske folk fik, hvad det havde brug for, tilføjer han.

Ifølge præsidenten har aftalen afværget en krise.

- Der kunne ikke have været mere på spil, siger han.

Det er første gang i sin tid som præsident, at Biden holder tale til nationen fra Det Ovale Værelse i Det Hvide Hus.

Amerikanske præsidenter har generelt forbeholdt taler fra dette rum til at adressere de allermest betydningsfulde begivenheder som eksempelvis angrebene mod USA den 11. september 2001 og eksplosionen på rumfærgen "Challenger".

Det Hvide Hus oplyser, at Biden valgte at holde fredagens tale netop her på grund af situationens alvor, hvis ikke gældsloftet var blevet suspenderet.

