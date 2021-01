Biden vil møde et mægtigere Kina i USA's baggård

Kina har udnyttet Donalds Trumps ringe interesse for Latinamerika til at skabe sig en ny position i regionen.

Joe Biden har lovet at styrke USA's indflydelse i Latinamerika. Men den tiltrædende præsident vil møde massiv konkurrence fra Kina, som har udnyttet Donalds Trumps manglende interesse for regionen og skabt nye allierede. Det siger analytikere i tænketanken The Inter-American Dialogue i Washington.

Muren mod Mexico, trusler om militær intervention i Venezuela og en ny nedfrysning af relationerne til Cuba har givet Kina nye chancer for at komme ind med lån, investeringer og et nyt "medicinsk diplomati" i forbindelse med coronapandemien.

- USA har under Trumps ledelse efterladt sig et tomrum, som Kina har været meget villig til at udfylde, siger Guillermo García Montenegro, som er Asien- og Latinamerikaekspert i tænketanken.

USA er Latinamerikas vigtigste handelspartner, men hvis man fraregner Mexico, har Kina siden 2018 haft større økonomisk udbytte af regionen ifølge Reuters.

Kina har i 15 år satset mere og mere på Latinamerika, hvor det i i første omgang gik efter ressourcer som olie og kobber.

- I dag er kineserne med i mange andre sektorer som energi, infrastruktur, logistik og telekommunikation, siger Guillermo García Montenegro.

Han fremhæver Colombia, som er en af USA's nærmeste allierede på kontinentet, men hvor Kina i flere år har indgået store kontrakter - blandt andet om at bygge en ny metro i hovedstaden Bogotá.

Guillermo García Montenegro understreger også, at Kina har vist mere interesse for Argentina end USA.

Da Biden var vicepræsident besøgte han Latinamerika 16 gange, mens Trump har fortaget en rejse i sin præsidentperiode.

Biden får det dog svært med Brasilien, regionens største økonomi, hvor Kina har overhalet USA som handelspartner. Der var en vis kemi mellem Trump og Brasiliens højreradikale præsident, Jair Bolsonaro. Dette ventes ikke at ske for Biden.

- Men der er også en vis skepsis over for Kina i de latinamerikanske lande, som følger Kinas konfrontationer med lande som Australien og dets fremfærd i Hongkong, siger Guillermo García Montenegro.

Han siger, at dette skaber særlige muligheder for USA.

/ritzau/TT