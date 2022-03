Det kan få konsekvenser for danske Novo Nordisk, at præsident Joe Biden vil sænke prisen på insulin i USA.

Præsident Joe Biden vil sænke prisen på receptpligtig medicin i USA.

Det fortæller han i sin State of The Union-tale natten til onsdag dansk tid.

I den forbindelse nævner Biden insulin, som blandt andet fremstilles af danske Novo Nordisk.

Den amerikanske præsident ønsker således at sætte et loft på prisen på insulin på 35 dollar om måneden - svarende til cirka 233 kroner. Det skal sikre, at alle familier har råd til det.

- For det første bør vi skære i omkostningerne ved receptpligtig medicin. Se bare på insulin. Én ud af ti amerikanere har diabetes, siger Biden i talen.

Han fortæller videre, at han i Virginia mødte en 13-årig dreng ved navn Joshua Davis. Både Joshua og hans far har type 1-diabetes, hvilket betyder, at de har brug for insulin hver dag.

Insulinen koster omkring ti dollar per hætteglas at fremstille. Men medicinalfirmaer opkræver familier som Joshua Davis' op til 30 gange mere, forklarer Biden.

- Jeg talte også med Joshuas mor. Forestil dig, hvordan det er at se på dit barn, som har brug for insulin, mens du ikke aner, hvordan du skal betale for det, siger præsidenten i talen.

- For Joshua og de omkring 200.000 andre unge mennesker med type 1-diabetes, så lad os begrænse omkostningerne til insulin til 35 dollar om måneden, så alle har råd til det, tilføjer han.

/ritzau/