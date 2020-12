Biden vil gentænke migration med Mexico efter hård Trump-kurs

Donald Trump har ført en hård kurs mod ulovlige migranter fra Mexico. Biden vil styrke samarbejdet med landet.

USA's kommende præsident, Joe Biden, vil samarbejde med Mexico om en ny tilgang til migration mellem de to lande.

Det fortalte han lørdag til Mexicos præsident, Andrés Manuel López Obrador, på et telefonmøde mellem de to.

Her sagde Biden blandt andet, at han er engageret i at få løst hovedårsagerne til, at fattige latinamerikanere er nødt til at migrere til USA.

Biden understregede på mødet også behovet for at "genoplive samarbejdet mellem USA og Mexico for at sikre, at migration mellem de to lande foregår sikkert og ordentligt". Det oplyser Bidens overgangshold i en meddelelse.

Bidens udmeldinger indikerer et skift i forhold til den migrationspolitik, som afgående præsident Donald Trump har ført.

Trump blev i sin tid valgt som præsident med løfter om, at han ville bygge en mur mellem USA og Mexico for at holde ulovlige migranter ude. Dengang truede han sågar med, at han ville tvinge Mexico til at betale for muren.

Han har også i sin præsidentperiode indført flere tiltag for at forhindre, hvad han har betegnet som en fri og farlig strøm af mennesker i at komme ind i USA.

Grænsen mellem Mexico og USA er et stort overgangssted for migranter, der flygter fra fattigdom, narkovold og andre ulyksaligheder i både Mexico og Centralamerika.

Det er noget, som Biden og Obrador diskuterede på mødet.

- De to ledere noterede sig et fælles ønske om at tage hånd om hovedårsagerne til migration i El Salvador, Guatemala, Honduras og det sydlige Mexico og at bygge en fremtid med flere muligheder og større sikkerhed i regionen, siger Bidens overgangshold.

Mexicos præsident, Andrés Manuel López Obrador, har haft et varmt forhold til præsident Trump.

Det var således først i denne uge, at han lykønskede Joe Biden med sejren ved præsidentvalget 3. november.

