Biden vil sende Ukraine militærudstyr for 2,5 milliarder kroner

Den amerikanske præsident, Joe Biden, vil under G7-topmødet i Hiroshima offentliggøre en ny militærpakke til Ukraine til en værdi på 375 millioner dollar.

Det fortalte en embedsmand fredag til nyhedsbureauet Reuters.

Beløbet svarer til omtrent 2,5 milliarder kroner.

Militærpakken kommer til at omfatte artilleri, ammunition og Himars-raketsystemer.

G7-landene er Canada, USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Italien og Japan. De repræsenterer tilsammen lidt under halvdelen af den globale økonomi. EU deltager også i møderne.

De mødes i disse dage i byen Hiroshima, en japansk by der i 1945 målet for en amerikansk atombombe under Anden Verdenskrig.

Himars-systemet monteres oftest bag på en bil, og ifølge det britiske medie BBC kan det på kort tid affyre seks missiler.

Missilerne har en rækkevidde på omtrent 80 kilometer.

Japans regering bekræfter lørdag ifølge Reuters, at den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, søndag fysisk deltager i G7-topmødet.

Tidligere var det blevet meldt ud, at han blot ville deltage via video.

Fredag fik Ukraine et andet tegn på, at mere hjælp af på vej.

Det skete, da Joe Biden fortalte, at USA støtter en fælles indsats om at træne ukrainske piloter i at flyve F-16 kampfly.

Det ses som et vigtigt signal til Ukraines regering, der i flere måneder har efterspurgt avancerede kampfly som F-16.

Hidtil har USA afvist at levere denne type fly til Ukraine. Fra amerikansk side er der fredag heller ikke nogen direkte meldinger om, at denne holdning er ændret.

I første omgang vil træning i de amerikansk producerede fly gå i gang i Europa.

Siden vil der i koalitionen blive taget en beslutning om konkret at levere fly.

/ritzau/