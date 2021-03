Biden vil skrue kraftigt op for coronavaccinering

Inden for tre uger vil ni ud af ti voksne i USA være berettiget til en coronavaccine, meddeler Biden.

Ni ud af ti amerikanere skal kunne få tilbudt en coronavaccine inden for de kommende tre uger, lyder målsætningen fra præsident Joe Biden og hans regering.

Det siger Biden i en udtalelse mandag aften dansk tid.

- Vores arbejde er langt fra slut. Krigen mod covid-19 er langt fra vundet, siger han på amerikansk tv.

Målet er at tilbyde vaccination til 90 procent af den voksne befolkning inden 19. april.

Men det er stadig en stor opgave at sikre, at alle, der er berettiget til en vaccination, reelt kan blive vaccineret.

Derfor bliver der nu endnu flere steder, hvor man kan få sit stik.

I forvejen kan amerikanerne blive vaccineret på omkring 17.000 apoteker rundt om i landet. Det bliver nu udvidet til 40.000 apoteker.

Målet er, at ingen skal køre længere end fem mil (otte kilometer) for at komme til et vaccinationscenter.

Desuden vil der blive oprettet flere store vaccinationscentre rundt om i USA.

Samtidig vil der være transportordninger for ældre eller andre, der ikke selv kan komme til et apotek eller et vaccinationscenter.

De nye tiltag kommer samtidig med, at direktøren for USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC), Rochelle Walensky, sagde til amerikanske medier, at hun har en følelse af "forestående undergang".

- Vi har så meget at se frem til, så meget potentiale og grund til håb. Men lige nu er jeg bange, siger hun.

Smittekurven har været flad i flere uger, men er nu i stigning igen.

De seneste tal viser, at der dagligt har været knap 60.000 nye tilfælde i gennemsnit på ugebasis. Det er en stigning på ti procent sammenlignet med en uge tidligere.

I sin tv-tale kritiserer Biden den "hensynsløse adfærd", han har set i de seneste uger, som vil føre til flere nye smittetilfælde.

Det menes at være en henvisning til de mange tusinde unge amerikanere, der er samlet til påskeferie i blandt andet Miami, hvor de fester uden afstand og mundbind.

- Vi befinder os i en kamp om liv og død med virusset, der spreder sig hurtigt. Antallet af smittetilfælde stiger igen, siger Biden.

Tal fra CDC viser, at der er givet næsten 145 millioner vaccinationer til dato.

Over 28 procent af USA's befolkning har fået mindst én vaccination mod coronavirus. Knap 16 procent er færdigvaccineret.

Knap halvdelen af alle over 65 år er færdigvaccineret, viser tallene fra CDC.

Til sammenligning var 6,3 procent af den danske befolkning færdigvaccineret mandag.

/ritzau/AFP