Biden vil snakke F-16-fly til Ukraine med Mette Frederiksen

USA's præsident, Joe Biden, har Ukraine og F-16-kampfly som sit øverste punkt på dagsordnen, når statsminister Mette Frederiksen (S) kommer på besøg mandag.

Det siger en talsmand for Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet AP.

Joe Biden får ud over Mette Frederiksen også snart besøg af den britiske premierminister, Rishi Sunak.

- Et af de emner, hvor vi vil høre deres syn på tingene, og hvor præsidenten gerne vil dele sit, er på Ukraines langsigtede sikkerhed, siger den sikkerhedspolitiske talsmand John Kirkby ifølge AP.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Og det er der, hvor F-16-flyene på en måde kommer ind i diskussionen.

Internationale og danske medier har ellers været fulde af rygter, der sætter Mette Frederiksen og hendes besøg hos den amerikanske præsident i forbindelse med jobbet som Natos generalsekretær.

Den nuværende generalsekretær, Jens Stoltenberg, har ikke tænkt sig at sidde længere end hans mandat, der udløber i oktober. Han har endda fundet sit næste job: Nationalbankdirektør i Norge.

Til juli skal Nato-landene mødes til topmøde i Litauen.

I tilløbet til det topmøde har særligt norske men også amerikanske medier sat Mette Frederiksen i forbindelse med jobbet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Selv har hun afvist at være kandidat til jobbet.

Ifølge britiske medier møder også Rishi Sunak op med en kandidat. Søndag skrev avisen The Telegraph, at han på mødet med Joe Biden denne uge kommer til at tale for sin forsvarsminister, Ben Wallace, som Natos næste generalsekretær.

AP skriver dog, at Biden forventes at drøfte Nato-topmødet i juli med Sunak og Frederiksen, uden at den ledige formandspost nævnes i den forbindelse.

/ritzau/