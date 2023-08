Biden vil stoppe amerikanske mikrochipinvesteringer i Kina

USA's præsident, Joe Biden, har onsdag underskrevet et præsidentielt dekret, som snævert begrænser en bestemt type amerikanske investeringer i kinesiske techselskaber.

Dekretet gør det muligt for USA's skatteministerium at begrænse eller helt forbyde investeringer i tre techsektorer: mikrochips og anden mikroelektronik, kvantedatabehandling og systemer, der beskæftiger sig med kunstig intelligens.

I et brev til Kongressen i USA skriver Biden, at han erklærer situationen for en national krise.

Det skal ske for at kunne håndtere truslen for fremstød fra lande som Kina inden for "følsomme teknologier og produkter, som er afgørende for militære, efterretningsmæssige, overvågningsmæssige eller cybermæssige formål".

Trækket kan give anledning til forøgede spændinger mellem Kina og USA, som er verdens to største økonomier.

Amerikanske embedsmænd understreger dog, at forbuddene sker for at imødegå "de mest akutte" nationale sikkerhedsrisici og ikke at adskille de to landes kraftigt indbyrdes afhængige økonomier.

Chuck Schumer, som er den demokratiske leder i det ene af de to kamre i Kongressen, Senatet, lovpriser ordren fra Biden og siger, at "amerikanske penge i alt for lang tid har hjulpet med at finansiere det kinesiske militærs oprejsning".

- I dag tager USA første strategiske skridt for at sikre, at amerikanske investeringer ikke går til at finansiere Kinas militære fremskridt, siger han.

Han opfordrer desuden resten af Kongressen til at vedtage dekretet i amerikansk lov, så det ikke er afhængigt af, hvilken præsident der sidder i Det Hvide Hus.

Republikanerne mener derimod, at Bidens dekret ikke er vidtgående nok.

Michael McCaul, som er formand for udenrigsudvalget i Repræsentanternes Hus, der er det andet kammer i Kongressen, bifalder begrænsningen af investeringer i Kina, men hævder, at det er bekymrende, at industrier som energi og bioteknologi ikke er omfattet af dekretet.

