Biden vil stoppe støtten til saudisk koalition i Yemen

Ny udsending til Yemen kan tyde på, at USA under Biden vil spille en mere aktiv rolle for at afslutte krigen.

Præsident Joe Biden vil stoppe USA's støtte til den saudiarabisk ledede koalitions operationer i Yemen.

Det oplyser hans nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AP.

- Det er et løfte, han kom med i valgkampen, og som han nu vil indfri, siger Sullivan.

Biden ventes torsdag også at udpege en ny udsending til Yemen, siger kilder i USA's regering.

Det kan tyde på, at han vil have USA til at spille en mere aktiv rolle i bestræbelserne på at afslutte krigen i landet, skriver Reuters.

Yemens internationalt anerkendte regering har i årevis kæmpet mod de iranskstøttede houthi-oprørere.

Konflikten har kostet titusinder af mennesker livet og sendt Yemen ud i det, FN betegner som verdens største humanitære katastrofe.

En koalition under ledelse af Saudi-Arabien gik i 2015 ind i konflikten på regeringens side. Den fik støtte fra USA's tidligere præsident Donald Trump.

Men det stigende dødstal har medført krav fra både republikansk og demokratisk side om, at USA stopper støtten til koalitionen.

Biden holder senere torsdag sin første store tale om udenrigspolitik.

Her ventes han også at omgøre en anden af tidligere præsident Donald Trumps beslutninger, der handler om at trække amerikanske soldater ud af Tyskland, oplyser Sullivan.

I talen ventes han også at komme ind på Ruslands fængsling af oppositionsleder Aleksej Navalnyj og militærkuppet i Myanmar.

/ritzau/