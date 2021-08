Biden vil tale til folket om tilbagetrækning fra Afghanistan

Den amerikanske præsident, Joe Biden, vil tirsdag holde en tale for nationen om den amerikanske tilbagetrækning fra Afghanistan efter 20 års krig mod Taliban.

- I morgen eftermiddag vil jeg adressere det amerikanske folk vedrørende min beslutning om ikke at forlænge vores tilstedeværelse i Afghanistan efter den 31. august, udtaler Biden i en kort erklæring mandag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge Det Hvide Hus vil Biden holde sin tale tirsdag klokken 13.30 lokal tid, hvilket vil sige klokken 19.30 dansk tid.

I mandagens erklæring roser Joe Biden det amerikanske militær for evakueringerne af de sidste amerikanske soldater, diplomater, civile amerikanere samt tusindvis af afghanske allierede.

- I de sidste 17 dage har vores soldater udført den største evakuering i amerikansk historie og evakueret over 120.000 amerikanske statsborgere, udenlandske allierede og afghanske allierede, udtaler præsidenten.

- De har gjort det med uovertruffet mod, professionalisme og beslutsomhed. Nu er vores 20 års tilstedeværelse i Afghanistan afsluttet, tilføjer han.

Tidligere mandag erkendte lederen af USA's militære centralkommando, general Kenneth F. McKenzie, at det ikke var lykkedes USA "at få alle ud, som ønskede det".

McKenzie fortalte ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det drejer sig om "få hundrede civile".

Imens oplyser udenrigsminister Antony Blinken, at der er tale om færre end 200 amerikanere.

Biden gentager i sin erklæring, at Taliban har lovet USA at tillade disse personer at fortsætte med at forlade Afghanistan, nu hvor Taliban har fuld kontrol over Kabul og byens lufthavn.

- Det internationale samfund forventer, at Taliban vil holde sit løfte om især rejsefrihed. Taliban har forpligtet sig til en sikker passage, og verden vil sikre, at de overholder deres forpligtelser, udtaler Biden ifølge AFP.

Flere af Joe Bidens politiske modstandere kritiserer mandag præsidenten for at efterlade amerikanske statsborgere i Afghanistan.

- Efterlad aldrig nogen.

- Præsident Biden forbereder sig på at efterlade amerikanere under terroristers nåde, skriver det republikanske kongresmedlem Kevin McCarthy på Twitter.

- Det forlyder i hele regionen, at jihad (hellig krig, red.) har vundet, og demokratiet har tabt. Det er skammeligt, siger kongresmedlem Michael Waltz, der selv har været udsendt til Afghanistan, ifølge AFP.

- Det her gør USA mindre sikkert, og fremtidige amerikanske soldater vil blive dræbt, når de skal tilbage og rydde op i det her rod.

