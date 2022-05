Biden vil vedtage politireform på årsdag for George Floyd-død

USA's præsident ventes onsdag at udstede et dekret, der skal afhjælpe problem med magtmisbrug hos politiet.

USA's præsident, Joe Biden, vil onsdag udstede et dekret om at reformere landets politi på føderalt og lokalt plan for at markere toårsdagen for drabet på den sorte amerikaner George Floyd.

Det oplyser en ledende embedsmand i Det Hvide Hus.

Som følge af dekretet vil alle føderale politienheder blive bedt om at revidere deres retningslinjer for brug af magtanvendelse.

Der vil også blive oprettet et nationalt register over føderale og lokale betjente, der er blevet fyret på grund af tjenesteforseelser.

Regeringen vil i tillæg tilbyde støttepuljer, der skal opmuntre politiafdelinger på delstats- og lokalniveau til at forbyde brugen af magtanvendelsesmetoder som kvælertag.

Endeligt vil dekretet også begrænse brugen af såkaldte "no knock entries". Begrebet dækker over særlige tilfælde, hvor politiet med tilladelse fra en dommer kan få lov til at gå ind i ejendomme, uden at gøre beboerne opmærksomme på det først ved for eksempel at ringe på.

De nye regler vil ramme cirka 100.000 betjente på føderalt niveau. Men Det Hvide Hus håber, at dekretet med tiden kan udvides til at gælder for over 700.000 betjente på delstatsniveau.

/ritzau/