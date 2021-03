Biden vil vente på undersøgelse før stillingtagen i Cuomo-sag

New Yorks guvernør er kommet i modvind i sexchikanesager. USA's præsident vil afvente undersøgelse.

USA's præsident, Joe Biden, afviser søndag lokal tid at kræve New York-guvernør Andrew Cuomos afgang.

I de seneste uger er der kommet flere anklager frem mod den tidligere så populære demokratiske guvernør om sexchikane og upassende adfærd.

De anklager skal undersøges, inden Biden vil tage stilling til spørgsmålet.

- Undersøgelsen er fortsat i gang, og vi bør vente for at se, hvad den viser, siger Biden ifølge Reuters til en gruppe af journalister.

Fredag sluttede topdemokrater fra både Repræsentanternes Hus og Senatet sig til den gruppe af politikere, der kræver Andrew Cuomos afgang.

Det gjaldt blandt andre Alexandria Ocasio-Cortez og Jerry Nadler samt de demokratiske senatorer Chuck Schumer og Kirsten Gillibrand.

63-årige Cuomo har selv bedt om, at beskyldningerne bliver undersøgt. Han har beklaget handlinger, som han mener kan være blevet fejlfortolket.

Han har derudover kaldt det "skødesløst og farligt", når politikere har bedt ham om at træde tilbage, inden fakta er på plads.

I alt mindst syv kvinder er stået frem med beskyldninger mod guvernøren.

Blandt dem er journalisten Jessica Bakeman, som skriver for magasinet New York.

Hun hævder, at Cuomo har opført sig upassende over for hende, blandt andet til en fest i 2014.

Torsdag kom det frem, at Cuomo er blevet politianmeldt for angiveligt at have befamlet en kvindelig medarbejder. Det skal være sket i slutningen af 2020.

Ligesom Biden afviste formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, søndag at komme med et klart svar på, om Cuomo bør fortsætte på posten.

Det skete, da hun udtalte sig i ABC-programmet "This Week" tidligere søndag.

- Det, som disse kvinder har sagt, bør behandles med respekt. Det er troværdige og alvorlige anklager, sagde hun.

- Guvernøren bør se ind i sit hjerte - han elsker New York - for at finde svar på, om han kan regere på effektiv vis.

/ritzau/Reuters