Biden vil vurderes på sit energiniveau - ikke sin alder

USA's præsident, Joe Biden, forsøger i et interview at overbevise Demokraternes vælgere om, at han ikke er for gammel til at søge genvalg i 2024.

Den 79-årige Biden er allerede den ældste præsident i USA's historie. Og hvis han bliver genvalgt - og bliver hele perioden ud - vil han være 86 år, når han er færdig på posten.

Biden har flere gange sagt, at han agter at søge genvalg i 2024, selv om mange i hans parti har rejst spørgsmålet, om ikke en yngre kandidat vil være at foretrække.

Men Demokraterne har intet at bekymre sig om, forsikrer Biden. Folk skal vurdere ham på baggrund af hans energiniveau - ikke hans alder, siger Biden.

- Jeg er ved godt helbred. Alt det fysiske ved mig fungerer stadig godt - også det mentale, siger Biden, som fylder 80 år næste måned, i et interview med tv-kanalen MSNBC søndag.

Han anerkender dog sin fremskredne alder som en "legitim" bekymring hos vælgerne.

- Jeg respekterer skæbnen. Jeg kunne få en sygdom i morgen. Jeg kunne falde død om i morgen.

- Hvad angår mit energiniveau - i forhold til hvor meget jeg er i stand til at gøre - synes jeg, at folk bør spørge sig selv: Kan han stadig have samme passion for, hvad han gør?, siger Biden.

Han føler selv, at han stadig er egnet til at varetage posten.

En meningsmåling fra juli viste, at kun 26 procent af Demokraternes vælgere er for, at Biden genopstiller ved præsidentvalget i 2024.

De peger på alderen som den største årsag til, at Biden ikke bør gå efter genvalg.

Før præsidentvalget i 2024 kommer midtvejsvalget i USA 8. november.

Udfaldet er afgørende for, hvor meget politik Biden ventes at kunne få gennemført frem til præsidentvalget.

I dag har Demokraterne reelt set flertal i begge kamre af Kongressen, hvilket er vigtigt i forhold til at få gennemført politik.

I Repræsentanternes Hus er der demokratisk flertal, og i Senatet er fordelingen lige mellem Demokraterne og Republikanerne.

Når stemmerne i Senatet fordeles lige, har vicepræsidenten, Demokraten Kamala Harris, den afgørende stemme, hvilket de facto giver Demokraterne flertallet.

Pladser i både Senatet og Repræsentanternes Hus er i spil ved midtvejsvalget.

/ritzau/Reuters