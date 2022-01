Biden viser tænder over for Rusland, men insisterer på vestligt sammenhold

Den russiske præsident, Vladimir Putin, vil betale en høj pris i form af et møde med en velforberedt modstander, hvis han beslutter sig for at invadere Ukraine. Det synes at være det signal, den amerikanske præsident, Joe Biden, sender ved at sætte 8500 soldater i ”forhøjet beredskab” som følge af de forværrede militære gnidninger mellem Rusland og Ukraine.