Bidens folk klar til kamp mod stop af stemmeoptælling

Hvis Donald Trump beder Højesteret om at stoppe med at tælle stemmer, står Joe Bidens advokater klar til kamp.

Joe Bidens kampagne oplyser onsdag sidst på eftermiddagen, at de står klar med et hold jurister, hvis den siddende præsident, Donald Trump, vil forsøge at få domstole til at stoppe optællingen af stemmer.

- Hvis præsidenten gør alvor af sin trussel om at forsøge at få domstolene til at stoppe optællingen af stemmer, har vi et hold af jurister klar til at modvirke det forsøg, siger kampagneleder Jen O'Malley Dillon.

Donald Trump erklærede sig onsdag som vinder af det amerikanske præsidentvalg og varslede i samme omgang, at han ville bede Højesteret i USA om at stoppe med at tælle brevstemmer.

Han har før hævdet, at brevstemmer fører til valgfusk.

Til et af hans vælgermøder sagde han således:

- Vi vandt dette valg. Det her snyd og bedrag over for den amerikanske befolkning.

/ritzau/Reuters