Bidens hjælpende hånd koster 179 milliarder kroner om året

En omfattende plan om at annullere millioner af amerikaneres studiegæld ventes årligt at koste omkring 24 milliarder dollar.

Det oplyser Det Hvide Hus.

Beløbet svarer til omkring 179 milliarder kroner.

Planen om at eftergive studiegæld blev annonceret af USA's præsident, Joe Biden, onsdag. Her var der endnu ikke sat en pris på tiltaget.

Torsdag oplyste Det Hvide Hus dog det forventede prisskilt.

- Hvis man antager, at 75 procent af de berettigede tager imod præsidentens tilbud om at annullere studiegæld, og man ser på den gennemsnitlige pengestrøm, så bliver det omkring 24 milliarder dollar om året, siger Karine Jean-Pierre, der er talsperson i Det Hvide Hus, til CNN.

Bidens tiltag gælder for personer, der tjener under 125.000 dollar om året.

Omkring 45 millioner amerikanere har ifølge Det Hvide Hus studiegæld for sammenlagt 1,6 billioner dollar - knap 12 billioner kroner.

Det svarer til en gennemsnitlig gæld på 35.555 dollar - 266.000 kroner.

Størstedelen vil få eftergivet gæld for op til 10.000 dollar. Folk, der tidligere har modtaget støtte på grund af lav indkomst, kan dog få eftergivet gæld for op til 20.000 dollar. Det ventes at gælde omkring seks millioner mennesker.

Bidens hjælpende hånd til millioner af forgældede amerikanere har længe været varslet af den amerikanske præsident.

Det lever ikke helt op til nogle demokratiske politikeres forslag om at eftergive al studiegæld. Flere republikanere har omvendt argumenteret for, at tiltaget er urimeligt over for folk, der i årevis har betalt af på deres lån.

Ifølge den amerikanske avis The Washington Post kan forslaget give Demokraterne et løft blandt nogle vælgere. Dog kan det også give bagslag blandt dem, der mener, at beløbet ikke er højt nok - eller er for højt.

/ritzau/Reuters