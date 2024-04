Bidens kommentar om kannibalisme får modvind i Papua Ny Guinea

Premierministeren i Papua Ny Guinea, James Marape, siger, at hans land ikke fortjener at blive forbundet med kannibalisme.

Det sker, efter at USA's præsident, Joe Biden, har luftet muligheden for, at hans onkel, der døde i et flystyrt i 1944, blev spist af kannibaler i landet.

Papua Ny Guinea ligger i Oceanien.

Biden havde "tilsyneladende antydet, at hans onkel blev spist af kannibaler, efter at hans fly blev skudt ned over Papua Ny Guinea under Anden Verdenskrig," lyder det i udtalelsen fra premierministerens kontor.

Men uanset, hvad der rent faktisk var onklens skæbne, bør Papua Ny Guinea ikke længere blive omtalt sådan, lyder det.

- Præsident Bidens bemærkning kan have været en fejl, men mit land fortjener ikke at blive sat i bås på den måde, siger Marape.

Joe Biden har tidligere sagt, at han har en personlig relation til Papua Ny Guinea og landets historie. Han har flere gange fortalt historien om hans onkel, Ambrose Finnegan, som mistede livet i et flystyrt i maj 1944.

Sidste uge sagde Biden så, at det er muligt, at hans onkel var offer for kannibalisme. Det skete, da han deltog i en mindehøjtid i delstaten Pennsylvania.

Ifølge nyhedsbureauet AFP sagde Biden her, at hans onkels lig aldrig blev fundet, fordi "der var mange kannibaler" i området.

- Jeg opfordrer præsident Biden til at få Det Hvide Hus til at rydde op i disse sager fra Anden Verdenskrig, så sandheden om savnede militærmænd som Ambrose Finnegan kan findes, siger James Marape i udtalelsen.

Ifølge historikere var Papua Ny Guinea afgørende for, at USA kunne krydse Stillehavet og befri Filippinerne under Anden Verdenskrig.

Krigen er dog et følsomt emne blandt indbyggerne i landet. Ifølge Marape blev Papua Ny Guinea "trukket unødigt ind i en konflikt, som landet ikke var skyld i".

Ifølge ham er der i både Papua Ny Guinea og Salomonøerne, som ligger øst for Papua Ny Guinea, stadig flyvrag, skibsvrag, efterladte bomber og knogler fra mennesker, som stammer fra krigstiden.

/ritzau/Reuters